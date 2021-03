L'ex Premier Conte ha condiviso un post di auguri per la festa del papà dedicando al padre una poesia di Giovanna Sicari.

L’ex premier Giuseppe Conte ha voluto fare pubblicamente gli auguri al padre in occasione della festa del papà. Il capo del governo precedente ha condiviso uno scatto che li ritrae insieme accompagnato da una poesia di Giovanna Sicari.

Il post di Conte per la festa del papà

Vorrei farti felice con questo niente. Questo il testo che Conte ha scelto di dedicare al padre in occasione della giornata dedicata ai papà. Il componimento, tratto dalla raccolta Portami ancora per mano. Poesie per il padre del 2001, recita: “Babbo, vorrei comprarti // tutte queste piccole cose // esposte al mercato, // cose piccole, inutili: // arnesi, cianfrusaglie, biglietti. // Vorrei farti felice con questo niente // che colma il vuoto // con quest’amore che ripara, // tu solo annaffi le piante lievi // lavi e curi ogni cosa // e scavi nella compostezza // della vita, con decisione // raccogli foglioline e altro // tu solo puoi entrare nell’infinito”.

A corredare la dedica una fotografia che ritrae l’ex capo del governo insieme al padre, probabilmente scattata in tempi recenti. Tanti i commenti degli utenti che hanno approfittato per fare gli auguri a Conte non solo per la festa del papà ma anche, essendo San Giuseppe, per l’onomastico.

Sono di tenore diverso gli auguri e le dediche che sono giunte dal mondo politico, da quelli sul giornale a Silvio Berlusconi da parte del suo secondogenito a quelli di Giorgia Meloni che ha voluto rivolgere un pensiero particolare “ai tanti papà separati, abbandonati dallo Stato e dalle Istituzioni”.