Pier Silvio Berlusconi ha voluto dedicare un'intera pagina di giornale al padre in occasione della festa del papà: i suoi auguri e la dedica.

Nel giorno in cui si festeggia la festa del papà, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di pubblicare sulle pagine di diversi giornali nazionali una dedica rivolta al padre Silvio. Sul Corriere della Sera, sul Giornale, su Il Secolo XIX ma anche su altri quotidiani è infatti comparso il medesimo biglietto con cui il secondogenito del fondatore di Forza Italia ha voluto fare gli auguri all’ex premier.

Pier Silvio Berlusconi per la festa del papà

Nella dedica il figlio ha ricordato le principali imprese per cui Berlusconi è noto al pubblico, dal lavoro svolto in politica all’impegno nel Milan fino all’attività di imprenditore, prima di sottolineare la sua unicità come padre. Questa la dedica completa che occupa un’intera pagina del Corriere: “Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica….

Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte“. In calce al biglietto la firma dell’amministratore delegato di Mediaset.

Dall’ambiente azzurro sono già arrivate le prime reazioni alla dedica di Pier Silvio. Francesco giro, uno sei più stretti collaboratori di Berlusconi, si è detto commosso “dall’augurio bello e intenso fatto pubblicare a tutta pagina sui maggiori quotidiani nazionali“. Una scelta che ha definito anche pubblica per incoraggiare tutti i papà e le loro famiglie a guardare con fiducia al futuro.

Silvio Berlusconi, che a settembre compirà 85 anni, ha cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Il secondo, che ad aprile compirà 52 anni, è vicepresidente e ad di Mediaset nonché presidente e amministratore delegato di Reti Televisive Italiane (RTI), la società che esercita tutte le attività televisive del gruppo Mediaset. É inoltre membro dei Consigli di Amministrazione di Mondadori, PublItalia e Mediobanca.