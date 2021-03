Nel corso del suo intervento alla Camera, il premier Mario Draghi ha promesso trasparenza da parte del governo sui dati dei vaccini in Italia.

Nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha promesso trasparenza da parte del governo in merito al dati delle vaccinazioni nel nostro Paese. Il premier ha infatti affermato: “Il governo renderà pubblici in settimana tutti i dati sui vaccini sul sito della Presidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria d’età per categoria di età.

[…] Parlo di pragmatismo in senso positivo nei confronti dell’Ue, il coordinamento va cercato. Solo se non funziona vanno cercate altre strade. L’azione dell’Italia è fondata su tre pilastri: rispetto accordi da parte delle multinazionali; sanzioni se non sono rispettati; sostituzioni vaccini mancanti con altri”.