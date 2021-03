Sgarbi dichiara di aver scoperto di aver avuto il covid a dicembre: "Ora ho un tumore".

Vittorio Sgarbi è da sempre un personaggio che ama il colpo di teatro e che non ha vergogna di esporsi in prima persona per alcune battaglie, spesso discutibili. Tra le ultime vi è il completo rifiuto della mascherina di protezione per il coronavirus, che lo stesso ha cercato più volte di togliere alla Camera ricevendo i continui richiami da parte dei presidenti e dei vicepresidenti dell’aula parlamentare.

Nel suo ultimo tentativo Sgarbi ha tirato in ballo il suo stato di salute e ha detto di aver scoperto di aver avuto il covid a dicembre e di avere un tumore alla prostata.

Sgarbi: “Ho avuto il covid e ora un tumore”

“In ordine alle vicende umane e sanitarie – ha detto Sgarbi – che mi hanno fatto conoscere di avere avuto, nel mese di dicembre, il Covid e quindi di avere gli anticorpi, in ordine al fatto che, dopo ulteriori visite, risulto affetto da cancro, le chiedo di poter parlare senza la mascherina“.

La risposta della vicepresidente Mandelli è stata:“Ora la mantenga, farò presente al presidente Fico e lui provvederà a dare la risposta”.

Il concetto è stato poi ribadito dallo stesso Sgarbi nel programma la Zanzara su Radio24, dove il critico ha detto: “Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul ca**o.

Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito”. “Ho fatto delle analisi per la prostata – ha aggiunto – Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito”.