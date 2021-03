Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale: l'annuncio del suo avvocato Federico Cecconi.

L’avvocato di Silvio Berlusconi ha annunciato che l’ex premier si trova ricoverato in ospedale da lunedì per “problematiche di salute su cui non mi dilungherei“: l’affermazione è giunta all’inizio dell’udienza del processo Ruby ter in Fiera a Milano.

Silvio Berlusconi ricoverato da lunedì

Il legale Federico Cecconi si è così espresso davanti ai giudici della settima penale: “Voglio dare atto a verbale che il dottor Berlusconi per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato“. Non ha voluto fornire i motivi per cui il leader di Forza Italia sia stato ricoverato in ospedale né ha specificato in quale struttura si trovi. Non è noto dunque se si tratti di un controllo di routine oppure se per problemi di salute sopraggiunti negli ultimi giorni.

Come già avvenuto per le precedenti udienze la difesa dell’ex premier ha comunque deciso di non avanzare istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo: l’attività in aula prosegue dunque pur senza l’imputato. Sempre all’inizio dell’udienza i giudici hanno anche informato le parti del decesso dell’avvocato Mauro Ruffini, legale di parte civile che assisteva Ambra Battilana.

Nella giornata odierna avrebbe dovuto essere ascoltato come teste il ragioniere di fiducia dell’ex premier, Giuseppe Spinelli, che ha però presentato istanza di impedimento e sarà dunque ascoltato in un’altra udienza.

La magistratura ascolterà dunque alcuni testimoni di polizia giudiziaria. Il processo, iniziato da diverso tempo, vede imputate 29 persone in totale e ha al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.