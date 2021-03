Simona Malpezzi è la nuova capogruppo Senato del Pd: eletta all'unanimità.

Il Pd ha eletto all’unanimità Simona Malpezzi come nuovo capogruppo al Senato dopo che il nuovo segretario Enrico Letta ha chiesto e ottenuto che alle Camere venissero scelte due donne per guidare i parlamentari dem. Nella giornata di ieri l’ormai ex capogruppo a Palazzo Madama, Andrera Marcucci, aveva annunciato le sue dimissioni, non senza malumori, così come il giorno prima aveva fatto alla Camera Graziano Del Rio.

La notizia della nomina della Malpezzi, già sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stata annunciata dallo stesso Letta che su Twitter ha scritto: “Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del ⁦Pd. Al lavoro al servizio dell’Italia”.

Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ⁦@SenatoriPD⁩. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del ⁦@pdnetwork⁩. Al lavoro al servizio dell’ 🇮🇹! pic.twitter.com/UuYvparq0o — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 25, 2021

Simona Malpezzi eletta capogruppo al Senato

Anche il capogruppo uscente, Andrea Marcucci, su Twitter ha augurato il meglio a colei che prenderà il suo posto in Senato: “Buon lavoro alla nuova presidente Simona Malpezzi e al suo vicepresidente Vicario Alan Ferrari”.

Buon lavoro alla nuova presidente dei @SenatoriPD @SimonaMalpezzi ed al suo vicepresidente vicario @alnferrari — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) March 25, 2021

Della stessa linea anche un’altra figura di spicco del Partito democratico, il Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini che ha detto: “Marcucci e Delrio hanno ricevuto solo apprezzamenti e svolto un ottimo lavoro, ma non credo si possa parlare di lesa maestà. Se un partito ai convegni pone il tema delle poche donne, poi deve intervenire”.