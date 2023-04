Polizia alla Trump Tower a Manhattan in attesa dell'ex presidente

Roma, 3 apr. (askanews) – Misure di sicurezza rafforzate all’esterno della Trump Tower di Manhattan, dove l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che arriverà in giornata alla vigilia della sua comparizione davanti a un giudice di New York dopo essere stato accusato di aver pagato una pornostar.

Non è mai successo che un ex presidente degli Stati Uniti venisse incriminato in questo modo.

“Martedì mattina, che ci crediate o no, andrò in tribunale” ha detto il 76enne, che si è lanciato nella corsa alla nomination repubblicana per le presidenziali del 2024, sul suo social network Truth Donald Trump. L’ex presidente Usa continua a dichiararsi innocente e da diversi giorni invoca una “caccia alle streghe”.