Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Auguri alla Polizia di Stato, da 170 anni al servizio del Paese in difesa della legalità. Grazie per la missione quotidiana che svolgete tra la gente, rischiando la vita per la nostra sicurezza e le nostre libertà".

Lo scrive sui suoi canali social, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.