Polizia: Casellati, 'da 170 anni rete di tutela della Nazione'

Roma, 12 apr (Adnkronos) – "Nei 170 anni dalla vostra fondazione, avete saputo mettere al centro della vostra azione la fedeltà agli interessi di una Nazione che ha dovuto confrontarsi con le prove epocali del Novecento, dai conflitti mondiali alla transizione ad un ordinamento costituzionale e democratico, e poi con la difficile stagione del terrorismo e dello stragismo".

E' quanto si legge nella lettera della presidente del Senato Elisabetta Casellati al prefetto Giannini in occasione dell'anniversario della Polizia.

"La capacità di sostenere con competenza e professionalità le istanze di sicurezza dell’Italia in tutte queste tappe vi ha consentito di consolidare una solida reputazione e un generalizzato apprezzamento sia da parte delle Istituzioni che da parte dei cittadini. Il rapporto di fiducia con la società civile è infatti uno dei punti di forza che contraddistingue la storia della Polizia di Stato e che è frutto dei valori etici e professionali condivisi con i tanti operatori sul territorio", scrive la presidente del Senato.

"Siete oggi come ieri la rete di tutela di una Italia che grazie alle vostre poliedriche abilità ed esperienze può affrontare nuove e complesse insidie. Penso in primo luogo alla crisi pandemica, che vi ha visti in prima linea nel contrasto alla diffusione del virus. Penso all’importante azione della Polizia postale contro la sicurezza cibernetica. Penso ancora al vostro prezioso contributo alla gestione dell’ospitalità dei cittadini ucraini rifugiati in Italia", sottolinea tra l'altro Casellati.