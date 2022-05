Polizia di Israele disperde folla intorno a bara giornalista

Roma, 13 mag. (askanews) – La polizia israeliana ha disperso una folla con bandiere palestinesi sul terreno di un ospedale di Gerusalemme, mentre usciva la bara della giornalista Shireen Abu Aklhe, uccisa mercoledì mattina da una pallottola, crimine per cui i palestinesi accusano Israele. La bara ha rischiato di cadere a terra. “Se non smettete di cantare questi slogan nazionalisti vi disperderemo usando la forza e proibiremo i funerali” ha dichiarato un poliziotto in un megafono, riferisce l’agenzia France Presse.

Secondo la polizia israeliana centinaia di persone si sono riunite attorno all’ospedale lanciando pietre e bottiglie e costringendo le forze dell’ordine a disperdere la folla.