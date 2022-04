Polizia di New York: aggressione metro non è atto terroristico

Roma, 12 apr. (askanews) – La sparatoria che ha provocato almeno 16 feriti nella metro di New York non è oggetto per ora di “un’inchiesta per terrorismo”: lo ha dichiarato Keechant Sewell, a capo della polizia di New York.

“Voglio iniziare assicurando il pubblico che attualmente non c’è alcun ordigno esplosivo conosciuto nei treni della nostra metro e che questo non è oggetto di un’inchiesta per atti di terrorismo al momento.

Possiamo anche riferire che nonostante questo sia stato un incidente violento, non c’è nessuno con ferite che mettono in pericolo la loro vita”