Polizia schierata a Mosca: no a manifestazioni contro guerra

Mosca, 24 feb. (askanews) – Pochi manifestanti in piazza a Mosca contro guerra in Ucraina e scattano subito gli arresti. Le autorità russe hanno messo in guardia i cittadini dal partecipare alle proteste contro la guerra con un comunicato diffuso dal Comitato investigativo del Paese.

“In connessione con la diffusione di appelli alla partecipazione a rivolte e manifestazioni legate alla tesa situazione della politica estera”, il comitato ricorda le “conseguenze legali negative di queste azioni, che avranno conseguenze sulla fedina penale dei partecipanti”.

“Va ricordato che detenere una fedina penale ha conseguenze negative e lascia un segno sul futuro della persona”, ha aggiunto il comitato investigativo.