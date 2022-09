Tragedia negli Usa, dove una giovanissima poliziotta muore per un colpo di pistola alla testa a 9 giorni dal matrimonio fissato per il 19 agosto

Tragedia negli Usa, dove una poliziotta muore per un colpo di pistola alla testa a soli 9 giorni dal matrimonio: la 28enne Seara Burton è stata centrata mentre regolava il traffico a Richmond, in Indiana. Ad esplodere quel colpo un uomo che ha stroncato la vita di Seara durante gli ultimi giorni di lavoro: le stavano per toccare le più ambite delle ferie, quelle matrimoniali per una cerimonia fissata il 19 agosto.

Seara era entrata nel corpo di polizia cinque anni fa ed era considerata un’agente validissima.

Poliziotta muore a 9 giorni dal matrimonio

Dopo che era stata ferita la 28enne era stata ricoverata in ospedale per tre settimane al Miami Valley Hospital di Dayton. Purtroppo le due ferite al craino sono state definite dal personale sanitario come “irrecuperabili”. Alla fine Seara è stata trasferita in un’altra struttura ospedaliera il 3 settembre, dove è morta in queste ore.

Sui social il dipartimento di polizia di Richmond ha scritto: “È con profonda tristezza che annunciamo che l’agente Seara Burton è deceduta al Reid Health circondata dalla sua famiglia. Si è dovuta arrendere dopo essere stata ferita in un atto criminale avvenuto il 10 agosto 2022”.

“Teniamola tutti nei nostri pensieri”

E ancora: “Le disposizioni finali sono in sospeso e verranno comunicate quando i dettagli saranno disponibili. Unitevi a noi nel conservare Seara e la sua famiglia nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere.

Ringraziamo di cuore la comunità di Richmond e coloro che hanno sostenuto Seara, la sua famiglia e il Dipartimento da vicino e lontano”. Poi, in commossa chiosa: “Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato un sostegno incredibile in questo momento molto difficile, tra cui il Dipartimento di Polizia di Dayton, la Polizia di Stato dell’Indiana, l’Ordine della Polizia dello Stato dell’Indiana, i vigili del fuoco di Richmond e la contea di Wayne reparto riff, così come molte altre agenzie”.