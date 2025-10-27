Una bimba di appena 14 mesi è stata colta da una grave crisi respiratoria mentre era in auto con il padre, rischiando così di soffocare. Grazie all’intervento di due agenti di Polizia, la piccola si è salvata. Ma ecco il racconto di quanto successo.

Poliziotti salvano bambina di 14 mesi: scortato il papà in ospedale

E’ successo nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Una bimba di 14 mesi, Alice, è stata improvvisamente colta da una grave crisi respiratoria mentre era in auto con il padre in mezzo al traffico di Roma. Il padre della piccola, in preda al panico, ha cominciato a suonare il clacson, attirando subito l’attenzione di due agenti di Polizia, Jacopo e Gaia i quali, dopo essersi avvicinati e aver capito la situazione, senza esitazione hanno acceso le sirene lampeggianti e scortato il padre e la sua bimba in ospedale, in una vera e propria corsa contro il tempo che, fortunatamente è finita bene. La bambina infatti è stata affidata alle cure dei medici e, poco dopo, il suo respiro è tornato regolare. Qualche giorno dopo, Gaia e Jacopo hanno incontrato Alice e i suoi genitori, in un momento carico di emozione e di lacrime. Sui social è arrivato anche l’omaggio ai due poliziotti da parte di Giorgia Meloni. Ecco le sue parole.

Poliziotti salvano bambina di 14 mesi. L’omaggio di Giorgia Meloni: “Eroi”

La premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio ai due poliziotti del Commissariato di Sant’Ippolito, Gaia e Jacopo, che qualche giorno fa hanno salvato una bimba di 14 mesi bloccata in auto col padre in mezzo al traffico della Capitale, e in preda a una grave crisi respiratoria, scrivendo sui social “Eroi“. Una storia fortunatamente a lieto fine quella della piccola Alice, grazie a i suoi die angeli custodi.