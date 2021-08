Poliziotto controlla i documenti in treno e viene aggredito con una testata in pieno volto

Ha provato anche a fuggire il 21enne autore della testata che ha provocato una ferita al sopracciglio: il racconto dell’aggressione avvenuta in treno.

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato e condotto ai domiciliari dopo aver aggredito un poliziotto in servizio a bordo di un treno. L’uomo è stato colpito dal giovane sul mezzo che collega Lecco a Milano Porta Garibaldi. L’evento è accaduto durante il pomeriggio di mercoledì 25 agosto 2021.

La notizia è stata riportata da Milano Today.

Aggressione in treno, poliziotto colpito da un 21enne

Tutto è accaduto quando due agenti della polizia ferroviaria hanno chiesto i documenti al giovane che, in ogni caso, era anche senza biglietto. Il giovane ha alle spalle alcuni precedenti del genere: il 21enne ha colpito un poliziotto di 29 anni in servizio causando una ferita all’altezza del sopracciglio.

Aggressione in treno, 21enne fermato dopo la testata al poliziotto

Il personale di polizia è comunque riuscito a fermare il giovane e a portarlo fino alla stazione di Lecco. L’aggressore ha tentato nuovamente di fuggire, ma senza riuscire nel proprio intento. All’arrivo in stazione sono scattate le manette a causa dell’aggressione al personale delle forze dell’ordine.

Aggressione in treno, 21enne bloccato a Lecco dopo aggressione al poliziotto in servizio

Il poliziotto è stato nel frattempo trasportato in ospedale per i controlli del caso.

Per fortuna nessuna conseguenza grave: il 29enne in servizio è giunto nel nosocomio Manzoni in codice verde. Dopo tutti i controlli è stato medicato e successivamente dimesso.