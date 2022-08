Poliziotto investe e uccide un 19enne: era positivo a droga e alcool test, arrestato

A Roma, il poliziotto che ha investito e ucciso un 19enne è stato arrestato dopo essere risultato positivo a droga e alcool test.

Il poliziotto che ieri, 24 agosto, ha investito e ucciso un ragazzo 19enne a Roma, sulla Prenestina, è stato arrestato. L’uomo è risultato positivo alla droga e all’alcool test. L’agente, di 46 anni, era stato sospeso dal servizio in precedenza e, per lui, l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto per omicidio stradale aggravato.

Ora si trova nel carcere romano di Regina Coeli.

Poliziotto investe e uccide un 19enne: il fatto

La drammatica vicenda risale alle prime ore di ieri, mercoledì 24 agosto, quando il poliziotto ha travolto e ucciso con la sua automobile Simone Sperduti, di 19 anni. Il ragazzo si trovava a bordo del suo scooter, è morto verso le 4 del mattino, poco dopo l’impatto che gli è stato fatale. Sul caso ha subito indagato la polizia locale di Roma Capitale.

Il violento scontro, tra l’autovettura e lo scooter Honda Sh 300, ha sbalzato il ragazzo a qualche metro di distanza. La Opel stava girando, in via Prenestina, verso lo svincolo del raccordo anulare, in direzione Roma Sud.

Dopo l’incidente, il poliziotto si è fermato e ha allertato immediatamente i soccorritori. Trascorso qualche minuto, è sopraggiunto il personale medico del 118, ma il 19enne era già morto. Ogni tentativo messo in atto per salvarlo è stato vano.

Il risultato degli esami alcolemici e tossicologici

Da quello che è emerso dai risultati tossicologici a cui è stato sottoposto il poliziotto, è stato confermato che l’uomo non fosse lucido perchè, in quel momento, si trovava sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

Come riportato da alcune fonti della polizia locale di Roma Capitale, si confermerebbe lo stato fisico e mentale dell’agente.