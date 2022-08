Una bella storia con lieto fine che arriva da Santa Lucia al Pallonetto: poliziotto soccorre ragazza incinta e lei chiama il bambino con il suo nome

Una bella storia con lieto fine arriva da Napoli, dove un poliziotto soccorre una ragazza incinta e lei chiama il bambino con il suo nome: il nuovo arrivato risponderà dunque al nome di Marco, proprio come l’agente che lo ha aiutato a venire al mondo nel quartiere partenopeo del Pallonetto di Santa Lucia.

Il protagonista numero uno di questa storia è il Marco con la divisa, un agente della polizia che era corso in aiuto di una giovane madre.

Poliziotto soccorre ragazza incinta in difficoltà

La ragazza stava per partorire e le sue urla, dato che era in preda a forti dolori, avevano attirato l’attenzione dell’agente. Così Marco ed il suo collega erano entrati a razzo nell’appartamento ed avevano dato conforto ed aiuto alla ragazza, poi n attesa dell’arrivo di un’ambulanza del 118, i due agenti, Marco in particolare, avevano continuato a tenere compagnia alla ragazza dopo averla accompagnata in strada.

La scorta all’ambulanza e il parto

Poi, come equipaggio, i due avevano scortato il mezzo di soccorso con la volante fino all’ospedale. Ecco, lì era nato Marco, che porta il nome dell’agente di polizia che ha aiutato sua madre. I due poliziotti sono andati infatti il giorno dopo a trovare la puerpera ed hanno saputo del gesto di una giovane madre riconoscente.