Polla, Suor Irma morta a 100 anni, comunità in lutto

Lutto a Polla, in provincia di Salerno, dove è morta alla veneranda età di 100 anni Suor Irma, la decana delle religiose locali e soprattutto delle insegnanti della piccola comunità di poco più di 5000 anime in Campania.

La religiosa, conosciuta e rispettata da tutti i concittadini, è tornata alla Casa del Padre dopo una vita praticamente spesa a servizio della fede in Dio e dell’insegnamento. A Polla sono almeno quattro le generazioni che in senso stretto possono affermare con orgoglio assoluto di aver avito Suor Irma come insegnante severa e paziente al tempo stesso.

L’intera comunità del Vallo di Diano ha ben conservato il ricordo di quella suora che spiegava concetti agli studenti ed amore all’umanità. La storica ed suora di Polla aveva espletato le sue mansioni presso la Scuola Santa Teresa del Bambino Gesù.

I più informati della comunità salernitana spiegano tramite i media locali che nel corso della sua lunga ed operosa esistenza Suor Irma aveva anche ricevuto “diversi premi e encomi dalla cittadinanza, dall’amministrazione e da alcune associazioni”.

I funerali si terranno domani mattina, 11 novembre, alle 10.30 presso la chiesa di San Nicola.