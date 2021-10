Pollo arrosto day: petto o coscia? Sfida in una maratona social

Milano, 2 ott. (askanews) – Quando parliamo di pollo gli italiani si dividono. E se nelle vendite è il petto a farla da padrone, sul pollo arrosto non c è partita: gli italiani preferiscono la coscia, col 56% dei favori contro il 35 per il petto. Ma a unire la maggior parte di loro è la ricetta: non c è dubbio, infatti, che quella del cuore sia quella del pollo arrosto, a cui Unaitalia, l associazione che rappresenta la quasi totalità della produzione nazionale di carni bianche, ha dedicato una intera giornata, il 2 ottobre appunto.

Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia

“Una giornata per festeggiare il secondo piatto più amato dagli italiani, per 7 su 10 è la ricetta del cuore perché è associata ai momenti felici, ai ricordi d’infanzia ai pranzi della domenica magari a casa dei nonni e non a caso lo festeggiamo proprio nella giornata della festa dei nonni. Si conferma inoltre il primato delle carni avicole, le più acquistate dagli italiani: per circa il 72% viene portata in tavola quasi due volte a settimana al pari di uova e pesce.

E non dimentichiamo che quella carne avicola è una filiera 100% made in Italy”.

Il pollo arrosto day sarà celebrato con una lunga maratona web che vedrà protagonisti 9 tra chef e influencer, e gli utenti che potranno condividere foto e video delle proprie ricette preferite sui social. Tema di questa quinta edizione, sarà proprio “Tu di che team sei? #pettocoscia?”: una sfida per scoprire i segreti di questi due tagli diversi per caratteristiche, struttura, risposta alla cottura e gusto. E se uno chef come Fulvio Pierangelini, teorizza la cottura separata delle due parti per apprezzarle entrambe al meglio, Roy Caceres del Carnal a Roma e Rosanna Marziale de Le colonne a Caserta si dividono equamente tra petto e coscia.

Alla fine il pollo arrosto resta sempre un piatto del cuore, capace di risvegliare ricordi anche quando la ricetta è gourmet.