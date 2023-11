Per l’infettivologo Matteo Bassetti, il boom dei casi di polmonite tra i bambini in Cina, Francia e Vietnam è responsabilità dei no vax.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha puntato il dito contro i no vax sulla polmonite. Secondo l’esperto, la responsabilità del recente boom di casi sarebbe da imputare agli scettici dei vaccini. “Altro che danni da vaccino, volete sapere i danni fatti dai no vax?“, ha tuonato Bassetti. “Uno è la diffusione di polmoniti da Mycoplasma pneumoniae resistente ad azitromicina, antibiotico usato con leggerezza e senza alcuna evidenza nella cura del Covid”.

Mentre la preoccupazione per il considerevole aumento di infezioni respiratorie tra i bambini cresce in modo esponenziale non solo in Cina ma anche in Vietnam e in Francia, l’infettivologo ha postato dei messaggi sui suoi social per sottolineare le “colpe” di “un certo mondo”, quello delle “cure domiciliari”, il “novaxismo”.