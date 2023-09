I colloqui sono il primo segnale di apertura, dopo che Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno vietato le importazioni di grano dall’Ucraina. I negoziati per risolvere la disputa partiranno nei prossimi giorni.

Polonia e Ucraina pronte a dialogare per le esportazioni di grano

La Polonia e l’Ucraina hanno dichiarato di essere pronte ad avviare negoziati per risolvere la controversia sulle importazioni di grano. Il Ministro dell’Agricoltura ucraino, Mykola Solskyi, ha sentito telefonicamente il suo omologo polacco ed insieme hanno concordato di “trovare una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambi i Paesi”. Secondo un comunicato diramato da Solskyi: “Le parti hanno confermato le relazioni strette e costruttive che hanno ripetutamente dimostrato e hanno concordato, tenendo conto di questo, di sviluppare una variante di cooperazione sulle questioni relative alle esportazioni nel prossimo futuro”.

La Polonia apre al dialogo

I colloqui sono la prima mossa per interrompere una spirale di escalation. In meno di una settimana, infatti, Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno vietato le importazioni di grano ucraino. Kiev, di risposta, ha intentato una causa presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio, mentre la Polonia, che fino ad allora si era sempre dimostrato un alleato convinto, ha annunciato di ridurre il sostegno militare all’Ucraina. Dopo la telefonata con Solskyi, il Ministro dell’Agricoltura polacco, Robert Telus, si è detto pronto a dialogare, sebbene “invariabilmente l’interesse dell’agricoltore polacco è il più importante per noi”. Anche il Ministro dell’Agricoltura slovacco ha dichiarato di aver concordato l’istituzione di un sistema di licenze per il commercio di cereali.

Il reclamo dell’Ucraina presso l’OMC

Le tensioni sulle esportazioni di prodotti agricoli si sono acuite da quando la Commissione europea ha deciso di autorizzare le vendite di grano ucraino in tutto il blocco, ponendo fine alle restrizioni sulle importazioni che cinque Paesi dell’UE orientale avevano inizialmente voluto, per proteggersi dalla concorrenza. Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno risposto alla decisione imponendo divieti unilaterali sulle importazioni di grano ucraino, in evidente violazione delle regole del mercato interno dell’UE. Kiev, quindi, ha deciso di presentare un’azione legale contro i tre Paesi. A fronte del dialogo con Polonia e Slovenia, tuttavia, l’Ucraina ha accettato di fermare il reclamo presso l’OMC. Il rappresentante commerciale dell’Ucraina, Taras Kachka, ha, inoltre, confermato che tutti i Paesi che hanno imposto divieti unilaterali all’esportazione di grano ucraino, sono pronti a prendere in considerazione la proposta di un meccanismo di verifica e approvazione congiunta della fornitura di quattro tipi di prodotti agricoli. Sebbene questo non risolverà definitivamente il problema, ha aggiunto Kachka, sarà comunque “un passo avanti e un rifiuto di divieti per noi inaccettabili“.