Polonia: Gozi, 'vince Europa e democrazia liberale'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "In Polonia vince l’Europa, vince la democrazia liberale. Vincono i diritti civili, vincono le forze centrali della terza via europeista. Vinciamo noi di Renew Europe con i nostri alleati di Polska 2050”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, che aggiunge: “Perdono gli anti-europei, perdono quelli della democrazia illiberale, perdono i nazionalisti alleati di Giorgia Meloni in Ecr. E pensare che sognavano le nuove maggioranze sovraniste”.