Covid Polonia, peluche seduti ai tavoli di un ristorante per riempire il vuoto

Un gesto simbolico quello di un ristoratore in Polonia che per riempire il vuoto del locale chiuso ha messo i peluche seduti al tavolo.

Una delle prime associazioni che evochiamo quando pensiamo all’emergenza sanitaria in corso è la sensazione di vuoto lasciata nelle strade e nei locali ormai chiusi da mesi in tutto il mondo. Una sensazione questa difficile da digerire soprattutto per i ristoratori che ogni giorno devono far fronte a questa realtà.

Eppure proprio in questo senso un gesto semplice e simbolico è arrivato dalla Polonia dove il titolare di un ristorante ha fatto sedere dei peluche ai tavoli del suo ristorante proprio per colmare il vuoto lasciato dall’assenza forzata dei clienti.

Covid, peluche in un ristorante in Polonia

Peluche seduti ai tavoli di un noto ristorante di Varsavia in Polonia. Questa la singolare decisione del gestore del locale che ha deciso di riempire simbolicamente il ristorante.

Un gesto che nella sua semplicità vuole trasmettere un gesto forte. In queste ultime ore, stando a quanto appreso, sono stati registrati ben 954 morti per covid e questo solo nelle ultime 24 ore. In forte aumento anche il numero dei casi, per l’esattezza oltre 27 mila.

In forte aumento anche la pressione ospedaliera. Dati che lo stesso portavoce del ministero della sanità Wojciech Andrusiewicz non ha esitato a definire tragici.

Con numeri che avrebbero registrato un triste record.