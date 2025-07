Polonia reintroduce i controlli ai confini Germania contro i migranti

Roma, 1 lug. (askanews) – La Polonia ha annunciato che dal 7 luglio imporrà controlli temporanei ai confini con Germania e Lituania per impedire l’ingresso di migranti irregolari. Da settembre 2024 la Germania ha già reintrodotto i controlli temporanei alla frontiera con la Polonia e da allora Varsavia ha accusato Berlino di aver respinto migranti irregolari provenienti dalla Polonia.

“Riteniamo necessario il ripristino temporaneo dei controlli al confine tra Germania e Polonia per limitare e ridurre al minimo questi flussi, non controllati dai nostri servizi, e gli spostamenti dei migranti che attraversano il confine tra Germania e Polonia”, ha annunciato il primo ministro Donald Tusk.

“Questa decisione ha alcune conseguenze sulla libera circolazione delle persone, ma la missione delle guardie di frontiera è in realtà quella di bloccare efficacemente i rimpatri ingiustificati e non autorizzati di migranti da parte tedesca, se mai ci sono stati, e per poter controllare questo processo, i controlli di frontiera devono essere ripristinati. Non c’è altra soluzione”, ha aggiunto, mentre i controlli al confine lituano, secondo Tusk, servono a bloccare il “flusso di immigrazione illegale organizzato da Russia e Bielorussia”, che attraversa Bielorussia, Lettonia e Lituania, con quest’ultima la Polonia ha un confine aperto.

Tagliente la replica del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che in conferenza stampa a Berlino si è detto consapevole delle preoccupazioni di Varsavia e del fatto che esiste un problema comune da risolvere: “Non ci sono rimpatri dalla Germania alla Polonia di richiedenti asilo arrivati in Germania. Non ci sono e non ci saranno mai. Alcuni sostengono che esista, per così dire, una sorta di turismo di rimpatrio dalla Germania alla Polonia e che poi vengano praticamente riportati oltre confine in Polonia. Non è così. Casi del genere non esistono”.