Polonia, Solidarnosc protesta davanti alla Corte di Giustizia Ue

Roma, 22 ott. (askanews) – In Lussemburgo il sindacato Solidarnosc ha manifestato davanti alla Corte di Giustizia dell’Ue che ha ordinato la chiusura della miniera di lignite di Turow, in Polonia, in seguito a una disputa con Praga sull’impatto ambientale del sito minerario, che si trova al confine con la Repubblica ceca. Tra le scritte impresse sui gilet giallo fluo dei partecipanti “Via le mani da Turow”.