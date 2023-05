Polverone su Arisa per le frasi su Meloni: "Secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata"

Potrebbero non piacere alla comunità Lgbtq le affermazioni di Arisa e potrebbero sollevarsi un polverone per le frasi su Giorgia Meloni: “Ha la cazzimma”. La cantante ha espresso apprezzamento per il carattere della premier e il suo “endorsement” rischia di creare un caso. Ospite a Confessione, il programma Tv condotto da Peter Gomez e in onda sul Nove, Arisa è stata chiara: lei sostiene Giorgia Meloni: “Mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse”.

Il polverone su Arisa per le frasi su Meloni

E ancora: “Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista”. A quel punto Gomez si è infilato nel varco ed ha rimarcato il divario tra le posizioni di Meloni sulla questione dei diritti LGBTQI+. Attenzione, c’è un motivo: Arisa infatti è stata madrina del pride nel 2022 e sul tema ha detto: “Non sono posizioni aperte le sue, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno”. E poi: “Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo”.

Madrina del Pride e sodale con la premier

All’orizzonte ci sono i pride di Roma e Milano ai quali Arisa prenderà parte, e su essi ha spiegato: “Io vorrei provare ad ampliare un po’ la rappresentanza sui media rispetto alla comunità LGBTQI+, che non è fatta solo di macchiette o scene plateali, ma di gente normalissima”. E in chiosa: “Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare che siamo gente wow. La gente che fa un certo percorso e che sceglie liberamente e fa una scelta così difficile, sviluppa una sensibilità maggiore, è un grande dono per la comunità. Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l’amore di farle capire certe cose, perché lei è veramente una che può portarci ad alti livelli, ha la cazzimma e noi serve una persona così”.