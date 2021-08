Pomeriggio 5, orario ridotto: le novità sul programma di Barbara D’Urso

La nuova edizione di Pomeriggio 5, programma televisivo condotto da Barbara D'Urso, sarà diversa rispetto agli anni precedenti. Ecco tutte le novità.

Pomeriggio 5, orario ridotto: potrebbe essere dimezzato

Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda a settembre, dopo la meritata pausa estiva, con il suo Pomeriggio 5.

Il programma, però, non sarà esattamente uguale agli scorsi anni. Il suo ritorno in tv prevede un ridimensionamento nella durata e nei contenuti. La quattordicesima edizione avrà una durata decisamente ridotta rispetto alle edizioni precedenti. In questi mesi ci sono state diverse indiscrezioni sui cambiamenti della trasmissione e in molti hanno dichiarato che ogni puntata si sarebbe accorciata di circa 15 minuti. Ci sono anche persone che ritengono che l’orario potrebbe essere dimezzato, passando dagli iniziali 90 minuti a 45.

Secondo TvBlog, probabilmente Barbara D’Urso andrà in onda alle 17.30, per terminare alle 18.40 e passare la linea a Gerry Scotti. I vertici Mediaset hanno preteso numerosi cambiamenti, compresa la scelta di un nuovo gruppo di autori. Verrà dato maggiore spazio all’informazione, con un taglio netto al trash e ai troppi opinionisti.

Pomeriggio 5, orario ridotto: nessuna prima serata

Barbara D’Urso sarà in onda come sempre dal lunedì al venerdì, ma con un orario ridotto rispetto alle edizioni precedenti.

Farà compagnia al suo pubblico in modo diverso, un po’ più frettoloso, ma sempre ricco di informazioni. Non ci sarà troppo spazio per trash e opinionisti vari, sarà una trasformazione davvero molto seria. Vedremo la conduttrice solo al pomeriggio, perché la prima serata con Non è la D’Urso è ufficialmente stata cancellata. Anche la domenica pomeriggio non sarà più nelle mani di Barbara D’Urso, che dovrà lasciare il posto ad Anna Tatangelo e a Silvia Toffanin, almeno fino a dicembre 2021.

Pomeriggio 5, orario ridotto: scontro con La Vita in Diretta

Barbara D’Urso sarà ufficialmente in onda contro Alberto Matano, anche nella nuova stagione televisiva. A differenza dello scorso anno, però, lo scontro non sarà alla pari, visto che Pomeriggio 5 inizierà molto più tardi rispetto a La Vita in Diretta. Quest’anno il programma di Rai1 ha ottenuto un successo davvero incredibile. Alberto Matano ha rivoluzionato la trasmissione, conquistando il pubblico e ottenendo un record oltre il 20% di share e più di 2 milioni di telespettatori. Pomeriggio 5 ha ottenuto una media di 1.948.000 spettatori e il 15.45% di share.