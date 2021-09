Pomeriggio 5, tensione in diretta: la reazione di Barbara D’Urso

Tensione in diretta nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, con la reazione della conduttrice Barbara D'Urso che non è passata inosservata.

Pomeriggio 5, in studio si parla del crocefisso in classe

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5, si è parlato di un tema particolarmente delicato, ovvero della presenza o meno del crocefisso in classe durante le lezioni.

Una recente sentenza della Cassazione, infatti, ha stabilito che “il crocefisso in aula non può essere obbligatorio, ma non è nemmeno discriminatorio”.

Si tratta, infatti, di un simbolo “al quale si legano, in un Paese come l’Italia, l’esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo – non costituisce un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione”.

Sempre nella sentenza si legge che “L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi”.

Pomeriggio 5, il collegamento con il professore

In collegamento con Barbara D’Urso, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, il professore che aveva deciso di nascondere il simbolo religioso per non urtare gli studenti di altre religioni o non credenti. Ad un certo punto Barbara D’Urso ha interrotto il professore, con quest’ultimo che si è inalberato, per poi affermare: “Fammi parlare e poi ascolto.

Anche perché io avevo delle perplessità a partecipare a questo contesto“.

Pomeriggio 5, la reazione di Barbara D’Urso sorprende il popolo del web

Parole, quelle del prof, che non sono passate di certo inosservate. La stessa Barbara D’Urso ha quindi chiuso il discorso utilizzando un’espressione che ha attirato l’attenzione dei telespettatori a casa e soprattutto del popolo del web. La nota conduttrice, infatti, ha esclamato: “Accipicchiarella“.

Una battuta che in poco tempo è diventata virale sui social, con molti utenti che hanno colto l’occasione per esprimere parole di apprezzamento nei confronti della conduttrice. Barbara D’Urso ha quindi affermato: “Io non capisco coloro che vogliono togliere invece di aggiungere. Il crocefisso non è pericoloso, aggiungiamo anche i segni delle altre religioni”.