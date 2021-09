Mediaset ha ufficializzato in nuovo orario di Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara d’Urso: la trasmissione ha subito un taglio di 20 minuti.

Barbara d’Urso tornerà a condurre Pomeriggio Cinque a partire dal prossimo lunedì 6 settembre, secondo quanto annunciato da Mediaset nei giorni scorsi. Nelle ultime ore, tuttavia, è stato comunicato anche l’orario preciso riservato al programma.

Pomeriggio Cinque, riduzione oraria per il talk di Barbara d’Urso: l’annuncio

A pochi giorni dall’ufficializzazione della data prevista per il debutto della nuova edizione di Pomeriggio Cinque – 6 settembre –, Mediaset ha reso nota anche la fascia oraria nel corso della quale il programma verrà trasmesso.

A quanto si apprende, quindi, Barbara d’Urso prenderà la linea a partire dalle 17:35: l’informazione è stata diramata attraverso dei post pubblicati sui profili social ufficiali dedicati alla trasmissione Mediaset.

Nel momento in cui è stata rivelata la fascia oraria riservata a Pomeriggio Cinque, è impossibile non notare come la messa in onda del programma sia stata ridotta di ben venti minuti.

La creatura di Barbara d’Urso, infatti, passerà dagli abituali 90 minuti a circa 70.

Pomeriggio Cinque, riduzione oraria per il talk di Barbara d’Urso: i tempi d’oro

Per quanto riguarda l’edizione 2020/2021, il talk pomeridiano trasmesso su Canale 5 ricopriva la fascia oraria compresa tra le 17:15 e le 18:45.

In occasione dell’edizione 2021/2022, invece, il programma manterrà invariato l’orario di chiusura mentre l’orario di apertura è stato ritardato alle 17:35.

La riduzione oraria, inoltre, appare ancora più evidente se si ripensa ai tempi d’oro della d’Urso: nel 2015, infatti, Pomeriggio Cinque registrava ascolti record e ricopriva una fascia oraria compresa tra le 16:50 e le 18:45.

Pomeriggio Cinque, riduzione oraria per il talk di Barbara d’Urso: il nuovo palinsesto

La riduzione oraria applicata a Pomeriggio Cinque ribadisce ancora una volta la fase calante che sta travolgendo Barbara d’Urso.

In occasione della presentazione dei palinsesti autunnali 2021 di Mediaset, la conduttrice campana ha dovuto dire addio non solo a Live – Non è la d’Urso ma anche a Domenica Live. Di conseguenza, la 64enne non andrà più in onda nella giornata di domenica: una simile circostanza rappresenta una rivoluzione nella vita professionale di Barbara d’Urso, soprattutto in considerazione del fatto che la conduttrice è stata per anni la regina incontrastata della domenica pomeriggio Mediaset.

Gli stravolgimenti che hanno caratterizzato la nuova stagione per la d’Urso, tuttavia, potrebbero accompagnarsi alla decisione di affidarle un programma in prima serata. Ipotesi sulla quale si starebbe ragionando, stando a quanto avrebbe riferito la diretta interessata durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.