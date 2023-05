Una bambina di soli 6 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale: coinvolti nello scontro un furgone e un camion.

Incidente a Pomezia: ferita una bimba di 6 anni

Una bambina di appena 6 anni è stata soccorsa e trasportata con l’eliambulanza in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio.

Secondo le informazioni, a scontrarsi sarebbero stati un furgone e un camion, per cause non note e ancora da accertare. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere, tra le quali anche la bambina.

I soccorsi e le condizioni di salute della piccola

La piccola viaggiava all’interno del furgone, ed è quella che ha avuto la peggio nello scontro: non sono note al momento le sue condizioni di salute, ma è grave.

I vigili del fuoco l’hanno liberata, per poi affidarla al personale sanitario arrivato in elicottero. La bambina è stata presa in carico dai paramedici e portata in volo all’ospedale “Bambino Gesù“.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi di rito, e stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità di chi era alla guida dei due mezzi. Inevitabili i disagi alla circolazione fino alla rimozione dei veicoli, con traffico e code.