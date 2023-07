Pompa reale: i vestiti di Carlo e di Camilla all'incoronazione

Roma, 13 lug. (askanews) – In mostra a Buckingham Palace con tutti i loro intricati dettagli: sono gli abiti indossati da re Carlo III e dalla regina Camilla nella cerimonia di incoronazione. In mostra anche alcuni oggetti della cerimonia (le sedie regali imbottite, la tappezzeria dei paraventi per l’unzione) e infine la carrozza usata dal Palazzo all’Abbazia dalla coppia reale. Il Royal Collection Trust che ha preparato la mostra auspica che il pubblico possa apprezzare la visione da vicino e vicinissimo di quello che hanno ammirato in televisione. L’abito di Carlo è lo stesso che aveva indossato suo nonno Giorgio VI alla sua incoronazione nel 1937, dopo l’abdicazione di Edoardo VIII.