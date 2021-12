Terribile incidente con scontro frontale a Ponsacco, un piccolo comune in provincia di Pisa, in Toscana. Inutili i soccorsi, una donna non ce l'ha fatta

Terribile incidente con scontro frontale a Ponsacco, un piccolo comune in provincia di Pisa, in Toscana. Inutili i soccorsi, una donna non ce l’ha fatta. Sono rimasti feriti due bambini.

Ponsacco, terribile incidente con scontro frontale, morta una donna: la dinamica dell’incidente

Intorno alle ore 13 di giovedì 16 dicembre si è verificato un terribile incidente in via del Commercio nel Comune di Ponsacco, alle porte dell’abitato della Capannina, nel Comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma si sa che sono stati coinvolti tre mezzi.

Ponsacco, terribile incidente con scontro frontale, morta una donna: la vittima

Tra le persone coinvolte nello scontro, ha avuto la peggio una donna, che purtroppo ha perso la vita.

La donna si chiamava Maria Laura Raguzzi e aveva 56 anni, ed era di Casciana Terme, era educatrice molto conosciuta in Valdera. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone, tra cui due bambini che viaggiavano nell’automobile con Maria Laura.

Ponsacco, terribile incidente con scontro frontale: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo del sinistro sono arrivati diversi mezzi di soccorso: ambulanza, carabinieri, l’elicottero Pegaso e anche i vigili del fuoco.

Nel tratto si sono verificate code e rallentamenti e via del Commercio è rimasta chiusa per i soccorsi.