Secondo le previsioni per il ponte del 2 giugno si metteranno su strada circa dieci milioni di persone. Come evitare le code? Fanpage.it lo ha chiesto al Responsabile di Autostrade Massimiliano Nigro: ecco i suoi consigli

Il tanto atteso ponte del 2 giugno è alle porte e sono tantissimi gli italiani che hanno deciso di approfittare del venerdì festivo per trascorrere il fine settimana più o meno lontano da casa. Stessa idea, molto traffico. Secondo le previsioni si metteranno in viaggio in auto circa dieci milioni di persone. Come evitare le code? Fanpage.it lo ha chiesto al Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l’Italia Massimiliano Nigro. Ecco di seguito i suoi consigli.

D. Quando mettersi in viaggio per evitare le code?

Per quanto riguarda gli orari da preferire per le partenze, è bene mettersi in viaggio nella prima metà della giornata di giovedì o nella mattina presto di venerdì. Per il rientro nella giornata di domenica invece, chi volesse evitare le code dovrà sicuramente prendere in considerazione il fatto di ripartire nelle prime ore del giorno.

D. Quali misure ha disposto Autostrade per favorire gli spostamenti?

A tal fine Autostrade ha disposto la rimozione di tutti i cantieri più ingombranti lungo le principali direttrici di esodo e controesodo. Nelle giornate del 2 e 4 giugno sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa complessiva alle 7,5 tonnellate, in particolare nelle fasce orarie dalle 7 alle 22. Autostrade ha previsto inoltre altre misure per assistere gli utenti, tra le quali l’aumento del personale su strada per il presidio e il pronto intervento e la predisposizione, oltre alla squadre della viabilità, di carri di soccorso dislocati lungo punti strategici della rete per ridurre al minimo il tempo di intervento ove fosse necessario.