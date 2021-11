Ponte dell’Immacolata e covid: cosa si può fare (al momento)

Il ponte dell'Immacolata anche quest'anno risente del covid: attenzione al cambio di colore delle zone in Italia e ai viaggi all'estero.

L’imminente ponte dell’Immacolata offre a molti lavoratori la possibilità di concedersi un weekend lungo, magari da passare fuori città, nei mercatini di Natale o su qualche pista da sci. Sarebbe questo il normale ragionamento da fare, quello che si è sempre fatto, ma la pandemia da covid-19 complica le cose e i contagi in netta salita non aiutano certo in tal senso.

Cosa si può fare, al momento, per il ponte dell’immacolata?

Iniziamo col dire che l’Italia è ora tutta in zona bianca, ma gli indicatori sembrano mostrare che qualcosa di qui a poco cambierà con l’arrivo di aree gialle e, forse, anche arancioni.

In bianca si svolge una vita pressocchè normale, con l’unica accortezza di indossare la mascherina al chiuso e presentare il green pass per accedere ai luoghi previsti dalla legge. In gialla torna l’obbligo di mascherina all’apero, sono 4 le persone che possono sedersi allo stesso tavolo in bar e ristoranti, la capienza di stadi, teatri, cinema e concerto scende al 50%, mentre quella delle palestre al chiuso al 35%.

Le discoteche dovranno invece chiudere, mentre non ci sono limiti agli spostamenti. In arancione non si può uscire dal proprio Comune di residenza se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Viene consentito ai ristoranti solo l’asporto e la consegna a domicilio, mentre palestre, piscine, teatri, cinema devono restare chiusi. Le visite, ad amici e parenti, sono consentite una sola volta al giorno al massimo a due persone.

In rossa, infine, restano chiuse tutte le attività non essenziali e non è consentito nessuno spostamento se non per motivi di salute, necessità e lavoro.

Per quanto riguarda le piste da sci, l’inizio della stagione è fissato per il 27 novembre e per garantire la sicurezza sono state previste delle regole: green pass per accedere alle piste, cabinovie all’80% della capienza, seggiovie al 100%, obbligo di mascherina. Gli impianti saranno aperti in zona bianca e gialla, mentre verranno chiusi in arancione e rossa.

Per quanto riguarda i viaggi, al momento non è presente nessuno limiti agli spostamenti sul territorio italiano. I viaggi all’estero sono sconsigliati dal ministero della Salute e molti paesi stanno chiudendo i propri confini, ma ci sono dei corridoi turistici covid free verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto. Sarà necessario effettuare un tampone 48 ore prime del rientro.