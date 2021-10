Ponte di ferro: Lupo (M5S), 'Roma nuovamente colpita, solidarietà a sindaca Raggi'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Dopo le tragiche ore di questa notte a Roma apprendiamo con piacere che i servizi di luce e gas della zona sono stati ripristinati. Auspico vivamente che l’incendio del Ponte dell’Industria non faccia parte di quella serie di atti che in questi anni hanno sfregiato questa città".

Così la senatrice M5S Giulia Lupo.

"Mi riferisco ai roghi agli impianti di trattamento rifiuti e autobus e a tutti quegli atti che hanno solo danneggiato l’immagine della città, causando numerosi disagi ai cittadini. In questi 5 anni si è fatto tanto per tenere alla larga Mafia e delinquenza dai romani e dalla città. Oggi la Capitale è stata di nuovo colpita, è un dato di fatto e per questo va tutta la nostra solidarietà alla sindaca Raggi".