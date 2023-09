Ponte Messina: Bonelli, 'qualche esponente di destra prova imbarazzo per posizioni Salvini'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Ieri, in aula, mentre votavamo gli odg dopo la fiducia, molti esponenti di destra, non solo di centro, esprimevano un forte imbarazzo per le posizioni del ministro Salvini. Ovvero cominciavano a vedere come questa posizione di dover mettere a tutti i costi questi so...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Ieri, in aula, mentre votavamo gli odg dopo la fiducia, molti esponenti di destra, non solo di centro, esprimevano un forte imbarazzo per le posizioni del ministro Salvini. Ovvero cominciavano a vedere come questa posizione di dover mettere a tutti i costi questi soldi che dovranno essere spalmati nei prossimi anni – lui parla di 12 miliardi di euro – rappresenta un elemento di imbarazzo crescente e, in aulcuni, anche una profonda presa di distanza, che non riescono a esplicitare pubblicamente, anche se alcune coste stanno emergendo". Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso della conferenza stampa, alla Camera, per presentare la proposta di legge di istituzione del parco.

"L'irresponsabilità di questo ministro, proprio nel mentre che ci stiamo apprestando a una manovra economica lacrime e sangue, che dovrà tagliare fondi alla sanità, all'istruzione e al trasporto pubblico locale, non riesce a immaginare quali sono le priorità di questo governo – aggiunge l'esponente rossoverde -. Salvini non vive in Italia, vive nel mondo dei social, tra i tanti like che deve conquistare, e ha perso il contatto con la realtà".

"Lui non sa, nonostante sia il ministro dei Trasporti, che da Siracusa a Trapani ci vogliono 11 ore, e stiamo parlando di due siti archeologici molto importanti in Europa. Questo evidenzia l’assenza di priorità, di visione. Non esistono depuratori. Tra l'altro – spiega ancora Bonelli -, ci troviamo di fronte a un progetto che le grandi navi non potranno passare sotto il ponte sullo Stretto, perché è stata immaginata un'altezza di luce di 65 metri".