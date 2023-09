Ponte Messina: Bonelli, 'Salvini mette a capo negazionista climatico, presento interrogazione'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "La scelta di Matteo Salvini di nominare il professor Alberto Prestininzi come coordinatore del Comitato tecnico scientifico sul Ponte dello Stretto, da lui definito di ‘alto valore’ è fortemente discutibile . Prestininzi è noto per essere u...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "La scelta di Matteo Salvini di nominare il professor Alberto Prestininzi come coordinatore del Comitato tecnico scientifico sul Ponte dello Stretto, da lui definito di ‘alto valore’ è fortemente discutibile . Prestininzi è noto per essere uno dei firmatari della petizione 'L'emergenza climatica non esiste', una posizione che nega apertamente la crisi climatica globale. Le sue dichiarazioni, tra cui l'asserzione che 'l'Italia è uno dei Paesi più piovosi d'Europa. Non parlateci di siccità, fate le dighe', dimostrano un approccio antiscientifico e fuori dalla realtà delle sfide ambientali e climatiche che il nostro Paese e il mondo intero affrontano". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Questa nomina del comitato scientifico – prosegue – solleva dubbi e preoccupazione per le modalità con cui si vorrebbe realizzare un’opera per noi inutile che costerà oltre 15 miliardi di euro agli italiani, un vero pozzo senza fondo. L'approccio scientifico deve essere basato su dati, evidenze e consensi internazionali, non su opinioni personali che negano la realtà dei cambiamenti climatici". "Presenterò un'interrogazione parlamentare per ottenere chiarezza su quali criteri siano stati seguiti nella nomina del prof Prestininzi e per chiedere spiegazioni riguardo alla scelta di un coordinatore con posizioni scientifiche discutibili", conclude Bonelli.