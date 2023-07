Ponte Messina: Carrà (Lega), 'basta fango su tutti i meridionali da giornali di sinistra'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Apprendiamo dai soliti giornali di sinistra che il ponte sullo Stretto sarà un grande affare per le mafie. È ora di dire basta a questa narrazione a dir poco offensiva per il Mezzogiorno e al fango su tutti i meridionali. Se poi c’è chi pe...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Apprendiamo dai soliti giornali di sinistra che il ponte sullo Stretto sarà un grande affare per le mafie. È ora di dire basta a questa narrazione a dir poco offensiva per il Mezzogiorno e al fango su tutti i meridionali. Se poi c’è chi pensa di poter sconfiggere i clan mafiosi evitando di investire su opere pubbliche per il Sud è a dir poco demenziale e condanna un’intera futura generazione". Lo dichiara il deputato della Lega Anastasio Carrà.