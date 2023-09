Ponte Messina: Corrado (Pd), 'con nomina Prestininzi, Salvini scava oltre il fondo'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "C’è qualcosa di peggio che toccare il fondo? Sì, iniziare a scavare o peggio ancora a trivellarlo. E’ quello che sta facendo il ministro Salvini, che, dopo aver riesumato la vicenda del Ponte sullo Stretto nella sua peggior versione possibile, ha deciso di mettere a capo della commissione tecnico-scientifica di questo progetto il professor Alberto Prestininzi, divenuto famoso perché ha promosso e sostenuto una petizione per sostenere che la crisi climatica non esiste e che sia un complotto ordito dagli economisti". Lo sottolinea, in un video pubblicato sul canale YouTube del Partito democratico, Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 nella segreteria dem.

"E’ un fatto gravissimo, non solo dal punto di vista culturale, perché il gioco di questo governo lo abbiamo capito, ma l’ennesima dimostrazione di quanto questo governo non faccia gli interessi del nostro Paese, un Paese esposto molto più di altri ai danni della crisi climatica. Dare ruoli di importanza e di responsabilità a chi continua a mettere la testa sotto la sabbia è davvero inaccettabile", conclude Corrado.