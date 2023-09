Ponte Messina: Ferrante (Fi), 'Prestininzi nomina di alto profilo, esperienza indiscutibile'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "La legge per la realizzazione del Ponte sullo Stretto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza e supervisione delle attività progettuali. Tale comitato, composto da nove membri scelti tra persone dotate di adeguata specializzazione ed esperienza d’intesa con la regione Sicilia e Calabria, opera in autonomia e indipendenza ed esprime parere al Cda della società sul progetto". Lo ha detto Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, rispondendo al question time dei deputati Bonelli e Zaratti in commissione Trasporti della Camera.

"Il Mit – ha continuato – ha trasmesso alle regioni una proposta di composizione del Comitato che hanno dato il proprio assenso alla proposta". "Riguardo al professor Alberto Prestininzi, la sua esperienza e professionalità hanno determinato la sua designazione a coordinatore del Comitato: ordinario di ingegneria della terra presso l’università di Roma 'La Sapienza', con specializzazione in geologia, vanta 220 pubblicazioni scientifiche sulla difesa del suolo e l’analisi e la prevenzione dei rischi geologici. A ciò si aggiunga il lungo elenco di incarichi prestigiosi da lui ricoperti: direttore del Centro di ricerca Ceri dell’Università Sapienza, membro della commissione interministeriale per la Riclassificazione sismica del territorio italiano e per l'emanazione delle norme tecniche per le costruzioni Ntc 2018 e presidente della commissione grandi rischi del dipartimento nazionale di Protezione civile, sezione rischio idrogeologico", ha concluso Ferrante.