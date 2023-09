Ponte Messina: Minasi (Lega), 'con consegna aggiornamento progetto si velocizzano lavori'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Fatti e non chiacchiere: con la consegna dell'aggiornamento del progetto definitivo si dà il via a un cronoprogramma che velocizza i lavori: si potrà, infatti, assistere all'apertura dei primi cantieri del ponte sullo Stretto di Messina gi&ag...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Fatti e non chiacchiere: con la consegna dell'aggiornamento del progetto definitivo si dà il via a un cronoprogramma che velocizza i lavori: si potrà, infatti, assistere all'apertura dei primi cantieri del ponte sullo Stretto di Messina già nell'estate 2024. La miglior risposta a quanti, soprattutto a sinistra, hanno solo criticato l’opera e insultato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Grazie alla Lega sono finiti gli anni dell’immobilismo". Così la senatrice calabrese Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Trasporti a palazzo Madama.