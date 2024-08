Ponte Morandi, Bucci: "Genova non dimenticherà mai"

Genova, 14 ago. (askanews) – “Ci sarà sempre un 14 agosto, ci sarà finché sarò sindaco e ci sarà con tutti i sindaci a venire, perché questa è una data che non si dimentica”. Lo ha detto commosso dal palco il sindaco di Genova, Marco Bucci, durante la cerimonia di commemorazione per il sesto anniversario del crollo di Ponte Morandi.

“Quello che è accaduto quel giorno – ha sottolineato Bucci – non verrà dimenticato mai e siamo qui per confermare questo dopo sei anni. Genova non dimentica e non dimenticherà mai, ma soprattutto il monito per noi è di costruire e costruire bene. Abbiamo tanti investimenti in infrastrutture – ha concluso il sindaco di Genova – e non dobbiamo commettere gli errori del passato, dobbiamo costruire bene e costruire infrastrutture che servono, sicure. Non devono succedere più tragedie di questo tipo”. “Genova non era in ginocchio quel giorno lo abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrarlo” ha concluso il primo cittadino.