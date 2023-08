Ponte Morandi, Bucci: Genova non dimenticherà, perché non si ripeta più

Genova, 14 ago. (askanews) – “Genova non dimentica e non vuole dimenticare la tragedia di cinque anni e farà tutto il possibile perché sia ricordata anno dopo anno, negli anni a venire. Non la dimenticherà mai. Le 43 vittime sono nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel desiderio di tutti noi di poter dire al mondo che è stata una grande ingiustizia e vogliamo che queste cose non si ripetano più. Genova sente questo dovere, di dimostrare al mondo che queste cose non si devono fare, che questo schiaffo che ha colpito la città ha fatto in modo che tutti noi lavorassimo per un obiettivo comune. Noi non vogliamo che si ripeta più”.

Lo ha detto a Genova il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci intervenendo alla cerimonia di commemorazione per il quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi.