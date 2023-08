Ponte Morandi: Cattaneo (Fi), 'non dobbiamo dimenticare, servono prevenzione e leggi'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - “Oggi ricordiamo la tragedia del ponte Morandi e il dolore per le sue vittime. Non deve mai più accadere una cosa simile. Questo deve essere l’impegno solenne e fondamentale dello Stato. Dobbiamo apprendere due lezioni da questa terribile tragedia: la p...

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Oggi ricordiamo la tragedia del ponte Morandi e il dolore per le sue vittime. Non deve mai più accadere una cosa simile. Questo deve essere l’impegno solenne e fondamentale dello Stato. Dobbiamo apprendere due lezioni da questa terribile tragedia: la prima è rappresentata dalla prevenzione, che deve essere accurata e seria, e la seconda è la necessità di assicurare al Paese un contesto normativo fatto di leggi semplici per realizzare le opere e rigorose nei controlli. Non dobbiamo dimenticare". Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile Dipartimenti del partito.