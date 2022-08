Ponte Morandi: Di Sarno (Ipf), 'impegno di tutti per non dimenticare'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Quattro anni dopo il crollo del ponte Morandi, l’impegno di tutti è non dimenticare: solo così si può rendere omaggio alla memoria delle 43 vittime". Lo afferma il deputato di Insieme per il futuro Gianfranco Di Sarno, segretario della Giunta Autorizzazioni a procedere della Camera.

"Oggi -aggiunge- è il giorno in cui dobbiamo stringerci più che mai ai familiari delle 43 vittime del ponte Morandi, ma è anche il giorno nel quale siamo chiamati a misurarci con il valore che attribuiamo alla memoria. Una riflessione che ci riguarda come individui come comunità. Quel giorno è stato orribilmente tradito il patto di fiducia tra lo Stato e i suoi cittadini e per questo è necessario che ognuno di noi contribuisca a tenerne vivo il ricordo.

Solo così ha senso parlare di memoria come patrimonio condiviso di una nazione: avendo la consapevolezza di ciò che è successo e lavorando con umiltà per costruire qualcosa di diverso".