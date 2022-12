Ponte Morandi, in aula l'autista del furgone simbolo della tragedia: "Ho visto la strada crollare"

Ponte Morandi, in aula l'autista del furgone simbolo della tragedia: "Ho vist...

I testimoni oculari della caduta del ponte Morandi hanno parlato oggi in aula di Tribunale: le dichiarazioni delle nove persone vive per miracolo

Il 14 agosto del 2018 ci fu la terribile tragedia del crollo del ponte Morandi.

Quel giorno morirono 43 persone e davvero in pochi riuscirono a salvarsi. Tra di loro, 9 testimoni hanno parlato oggi in aula di Tribunale.

Ponte Morandi, la testimonianza dell’autista del furgone: “Credevo di morire”

La foto più rappresentativa della tregedia del ponte Morandi è probabilmente quella in cui si vede il camion verde con la scritta Basko sulla fiancata, fermo a pochi centimetri dal dirupo creatosi dopo il crollo. Alla guida di quel mezzo pesante c’era il 41enne Luigi Fiorillo, che ha rilasciato oggi delle dichiarazioni in aula di Tribunale: “Quella mattina ero sul camion, prima ho visto l’asfalto che si screpolava e poi i mezzi davanti a me che precipitavano nel vuoto.

Il ponte mi è caduto davanti e ho pensato che sarei andato giù anche io.”

La reazione alla tragedia: le parole di Fiorillo

Il camionista, quel giorno, è andato davvero ad un passo dalla morte, ma ha avuto la capacità di reagire: “Mi ha salvato un’altra auto che mi ha fatto rallentare. Ho avuto il tempo di realizzare cosa stava accadendo e fare qualche metro in retromarcia, anche se ero seguito da altre macchine e non ho potuto indietreggiare più di tanto.

Ho lasciato la vettura e sono andato di corsa verso la galleria. Gli altri automobilisti che mi hanno visto hanno fatto la stessa cosa.”