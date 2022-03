Ponte Morandi, legale Castellucci: accusa ignora causa del crollo

Roma, 15 mar. (askanews) – A Genova è il giorno del legale dell’ex amministratore delegato di Autostrade e Atlantia Giovanni Castellucci. Nel tendone allestito nel cortile del tribunale per le udienze preliminari del processo per il crollo di Ponte Morandi, l’avvocato Guido Carlo Alleva ha ribadito che il suo assistito non era a conoscenza dello stato di ammaloramento dell’opera o dei problemi di esecuzione del progetto originario. Alleva ha invitato la Procura a concentrarsi sulla ricerca delle cause oggettive del crollo, piuttosto che su una rappresentazione distorta e irrealistica mirata a declinare ipotesi di responsabilità individuale.

L’avvocato ha anche presentato alla giudice Paola Faggioni le numerose illegittimità che hanno contraddistinto la disparità di strumenti tra accusa e difesa, a partire dall’impossibilità per i legali e i loro assistiti di poter accedere e utilizzare la maggior parte del materiale probatorio raccolto dalla polizia giudiziaria e dalla procura.