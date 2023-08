Ponte Morandi: Mazzetti (Fi), 'monitoraggio manutenzione infrastrutture priorità'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "È stata una tragedia che tutti noi abbiamo ancora fissa negli occhi e nella memoria. Tutto il nostro sistema dei trasporti è vetusto, non stupiscano i crolli o le interruzioni che spesso si verificano su tutto il territorio; perciò il monitoraggio e la manutenzione rimangono priorità assolute e inderogabili. Sul punto sto costantemente sollecitando il ministero delle Infrastrutture, che ha mostrato massima attenzione. Per quanto riguarda il monitoraggio, ho posto l'accento sulla necessità di utilizzare le migliori tecnologie, ovvero quelle a fibra ottica, come da decreto ministeriale del luglio del 2022. Il governo ha già fatto dei passi concreti ma dobbiamo insistere perché il problema c'è, senza allarmismi ma guardando in faccia la realtà. Bisogna vigilare affinché, dalla progettazione fino all'intera vita dell'infrastruttura, vengano fatti il monitoraggio e la conseguente manutenzione". Lo afferma in una nota Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente della commissione Lavori pubblici. "La ricostruzione del Ponte Morandi è stata una grande prova di volontà e di forza da parte del nostro Paese; adesso dobbiamo lavorare per prevenire e mettere in sicurezza, con monitoraggio e interventi veloci ed efficaci, anche grazie al nuovo codice degli appalti", conclude l'esponente degli azzurri.