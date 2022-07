Genova, 7 lug. (askanews) – “Giustizia completa non si potrà mai avere perché secondo noi ci sono responsabilità morali che non sono a processo”. Lo ha detto la portavoce del comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi alla fine della prima udienza del processo a Genova. “Le possiamo condannare nel nostro cuore ma non avranno mai una condanna effettiva”, ha aggiunto.