Ponte Morandi, Possetti: Memoriale non sia cattedrale nel deserto

Genova, 14 ago. (askanews) – “Questo è un luogo che noi abbiamo desiderato con tutto il cuore, per cui abbiamo lottato e per cui abbiamo lavorato tanto, insieme a tutti quelli che hanno contribuito. È un progetto importantissimo che deve mantenere la memoria di quello che è stato, una memoria viva che verrà aggiornata con gli esiti processuali, una memoria forte per chi tra 20 anni non saprà neanche cosa è stato il ponte Morandi.

Per noi questo luogo non deve diventare una cattedrale nel deserto.

Questo è il lavoro che faremo con la nuova amministrazione comunale”. Lo ha detto ad Askanews la presidente del comitato dei parenti delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, a margine della cerimonia di commemorazione per il settimo anniversario del disastro che si svolge per la prima volta presso il “Memoriale 14 agosto 2018”.